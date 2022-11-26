طلقها زوجها في زفاف ابنتها.. والدة عروس مصر تكشف السبب

بعد أن قال لها زوجها طالق بالثلاثة خلال حفل زفاف ابنتها أمام المدعوين، ما أثار جدلًا وغضبا كبيرا على مواقع التواصل، كشفت الزوجة المصرية سبب وتفاصيل ما حدث.

فقد تواصلت "العربية.نت" مع طرفي الواقعة وهما الزوج والزوجة، حيث تحدثت الزوجة باقتضاب وسرعان ما طلبت التوقف لكون ما حدث مسيئا لها ولأبنائها.

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وكشفت الزوجة وتدعى نجلاء عثمان وتعمل ممرضة أن ما حدث كان فضيحة لها ولابنتها العروس، ولم تتوقع حدوثه في ليلة عمر ابنتها وأمام المدعوين.

"فضيحة"

كما قالت إنها كانت تعاني منذ سنوات مع زوجها وانفصلت رسميًا عنه في يوليو الماضي، مبينة أنها فضلت البقاء في منزل الزوجية حتى ترعى أبناءها وتقف بجوار ابنتها حتى تتزوج وتنتقل لمنزل زوجها.

ووصفت الزوجة تصرف الزوج بأنه "محاولة لكيدها"، وذلك بسبب حب أبنائها لها مؤكدة أن والد ابنتها تسبب في "فضيحة" لهم أمام الأصدقاء والأسرة والمعارف.

زوجها يعمل جزارا ورفض التعليق

من جانبه رفض الزوج ويدعى نصر ويعمل جزارًا الكشف عن سبب ما حدث منه، وقال إن الأزمة انتهت بالطلاق وإعلانه رسميا أمام الجميع.

وكانت محافظة دمياط شمال العاصمة المصرية القاهرة قد شهدت واقعة مثيرة، حيث قام مصري بتطليق زوجته خلال حفل زفاف ابنته وأمام المدعوين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما لرجل مصري يطلق زوجته يوم زفاف ابنته داخل قاعة للأعراس حيث أمسك بالميكروفون ليقدم التهنئة لابنته، إلا أنه فاجأ الجميع بمفاجأة غير متوقعة.

وقال والد العروسة في الفيديو: ألف ألف مبروك للعريس والعروسة، أما بالنسبة لأم العروسة فهي طالق بالثلاثة وتروح من القاعة على بيت أهلها، وألف مبروك.

وأثار ما فعله والد العروس صدمة في الشارع المصري، واستنكروا قيامه بتطليق الزوجة وكسر خاطرها خلال ليلة العمر لابنتها وأمام الجميع.