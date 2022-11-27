الإفتاء المصرية ترد على فتوى غريبة تحظر مشاهدة مباريات المونديال

بعد فتوى أثارت جدلا في مصر وتحظر مشاهدة مباريات كأس العالم باعتبارها اهدار للوقت والمال والجهد ردت دار الإفتاء المصرية وأكدت أن مشاهدة المباريات مباح ومشروع.

وفجر الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور السلفي حالة من الجدل بعد أن أطلق فتوى قال فيها إن لعب كرة القدم هو إهدار للوقت والعمر ، وفيها قلب للموازين وخلط للمفاهيم، وصرف للناس على ما ينفع.

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وأضاف خلال فيديو عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل ، يرد فيه على حكم مشاهدة مباريات كأس العالم قائلا: إن الوقت هو رأس مال المسلم، والأوقات والساعات الضائعة سيحاسب عليها المسلم.

متابعاً بالقول ما هي الفائدة التي تعود على المشاهد أو المتابع من مشاهدة مباريات كرة القدم؟

وقال مخيون إن كرة القدم هي قلب للموازين، وهناك أناس يتخذوا فلان قدوة ويفتخروا به، وممكن أن يكون هذا الشخص عدو للدين مثل: ميسي مثلا -حسب تعبيره.

من جانبها ردت دار الأفتاء المصرية على الفتوى بحسم وأكدت أن مشاهدة مباريات المونديال مباحة ومشروعة.

وقال خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن مشاهدة مباريات كرة القدم وهي أحد الألعاب الرياضية شيء معتبر في الإسلام، والنبي مارس الرياضة مع أصحابه وزوجته عائشة، موضحا أن الكرة شأن رياضي يقوي الجسد والعقل.

وأشار إلى أن كرة القدم ليست حراما وإنما مفيدة وتسهم في التعرف على الثقافات الأخرى مؤكدا أنه لا يملك أحد الحكم على أحد من خلق الله بأنهم أسفل السافلين مثلما وصف مخيون اللاعبين، مضيفا أن من يريد النجاح في أي مجال من مجالات الحياة عليه النظر إلى قصص الناجحين وهذا لا يؤثر على تدينهم.