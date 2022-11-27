خبير قانوني مصري للعربية.نت: المؤبد قد يكون عقوبة منة شلبي

منذ لحظة القبض على الفنانة منة شلبي بواقعة حيازة مخدرات، ومازالت الآراء القانونية تتفاوت حول العقوبة المتوقعة تجاه الفنانة إذا ثبت أن المضبوطات كانت بالفعل مخدرات أم لا.

ويقول الخبير القانوني أشرف فرحات لـ"العربية.نت" إن ما حدث مع الفنانة قانوني تماما، وتصرفت إدارة الجمارك معها قانونيا، وبما يتوجب فعله، حيث حررت محضرا بناء على ما تم ضبطه بحيازة الفنانة، مشيرا إلى أن النيابة العامة تلقت المحضر بالإحراز، وهو ما استوجب الفحص الفني.









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وأضاف أن النيابة أخلت سبيل الفنانة بكفالة 50 ألف جنيه، ولذلك فهي متهمة على ذمة قضية لم يتغير وصفها، وستظل متهمة حتى يأتي تقرير المعمل الكيميائي الذي سيحدد ما إذا كانت هذه المضبوطات تحوي مواد مخدرة أم لا، مشيرا إلى أنه وفي حالة كانت هذه المواد المضبوطة مخدرات فسيتم إحالة الفنانة إلى الجنايات بتهمة تعاطي وجلب المخدرات.

وقال إنها لو لم تقم بسداد الغرامة فكان سيتم حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية، مضيفا أنه يمكن من خلال رصد حركة الفيزا كارد الخاصة بالفنانة والاطلاع على الأموال المسحوبة منها التأكد من شراء الفنانة للمضبوطات والمكان الذي اشترتها منه، وهذا ما سيكشف الحقيقة.

وأكد الخبير القانوني أن تقرير المعمل الكيميائي لو أثبت أن المضبوطات مخدرات فسيتم إحالتها للجنايات بتهمة حيازة وجلب وتعاطي المخدرات، وقد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

وكانت النيابة المصرية قد أمرت بإخلاء سبيل الفنانة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي وبحوزتها مخدرات بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه.

وذكرت النيابة أنها تلقت إخطارًا بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية.

وأضافت النيابة أنه بوضع الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.

وثبت وفق محضر الشرطة - حسب بيان النيابة - أن الفنانة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.