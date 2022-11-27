فيديو لمصرية تحرق منزل أقاربها بقنبلة.. والداخلية توضح

في واقعة صادمة جديدة تشهدها مصر، كشفت كاميرا مراقبة قيام سيدة بإضرام الحريق في منزل أقاربها بإلقاء قنبلة حارقة عليه ما أصاب أحد المارة.

ورصد الفيديو وجود مشاجرة بين مواطنين في قرية تابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقيام سيدة بإلقاء قنبلة حارقة على منزل في الشارع أثناء المشاجرة.

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تعدي بالضرب

وكشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل الواقعة، وقالت في بيان رسمي، اليوم الأحد، إنه تم إبلاغ مركز شرطة الزقازيق بالشرقية بحدوث مُشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز بين 3 سيدات من ناحية، مع 4 سيدات أخريات، جميعهن مقيمات بذات القرية، لخلافات الجيرة.

وأضافت أنه خلال المشاجرة تبادل الجميع التعدي بالضرب، وقامت إحدى السيدات من الطرف الثاني بإلقاء زجاجة مُشتعلة، ما أدى لإصابة أحد الأشخاص من سكان القرية، تصادف مروره في موقع المشاجرة، بحروق نارية في الذراعين والرقبة.

وذكرت الوزارة أنه أمكن ضبط 6 سيدات من المشاركات في المشاجرة، وتم نقل المصاب للمستشفى للعلاج.