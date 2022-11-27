لهذا لم تخضع منة شلبي لتحليل مخدرات.. ولم تحبس احتياطياً

بعدما تم القبض عليها في مطار القاهرة قبل يومين، لا تزال الفنانة منة شلبي تتصدر الترند في مصر بتساؤلات كثيرة حول الواقعة، من بينها: لماذا لم تتعرض الفنانة المصرية لتحليل مخدرات؟ ولماذا لم تقم النيابة على حبسها احتياطيا على ذمة القضية على غرار ما يحدث في معظم القضايا المتعلقة بضبط مواد يشتبه في كونها مخدرات؟

لم تحصل على ميزات خاصة

وردا على كل ما يدور في خلد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قال مصدر قضائي مصري، السبت، إن النيابة العامة تعاملت مع الفنانة منة شلبي كغيرها من المتهمين في القضايا التي يتم عرضها عليها، ولم تحصل الفنانة على أية ميزات خاصة.

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وأوضح المصدر أن النيابة تعاملت بمنهجها في كل قضايا التعاطي، وهو إخلاء السبيل بالضمان المالي في كل النيابات على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه لا يُحبس في التعاطي إلا من يُضبط بكميات تكون للاتجار عادة.

وأضاف المصدر أن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة وغير مرتبط بقرينة أخرى مثل قيادة سيارة، أو ارتكاب جريمة أخرى، فإنه يتم إخلاء السبيل.

تحليل تعاطي المخدرات

وعن عدم الأمر بإجراء تحليل تعاطي المخدرات لمنة شلبي، أكد المصدر أن النيابة لم تأمر بإجراء التحليل للفنانة لأنها كانت قادمة من الخارج، وأن إجراء التحليل لها إن أسفر عن إيجابية العينة فهو يثبت أن التعاطي كان في الخارج وليس داخل مصر.

وأوضح أن تعاطي المخدرات في خارج مصر ليس مناطا بعقاب، لأنها قد تكون تعاطت المخدرات في دولة لا تُعاقب على التعاطي، وبالتالي فإن النيابة العامة بصدد تحقيق جريمة محددة، وهي الإحراز بغرض التعاطي وليس التعاطي نفسه.

وشدد المصدر القضائي على أنه لا يتصور عقلا ولا منطقا أن يعامل أي مواطن أمام جهات التحقيق معاملة تختلف عن غيره ممن اتهم بارتكاب ذات الجرائم، وأن الجميع أمام القانون سواء.

إخلاء سبيلها بكفالة

وكانت النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت الكفالة أي ضمان مالي قدره 50 ألف جنيه.

وبحسب بيان مصلحة الجمارك كانت شلبي عائدة من الولايات المتحدة، وتحديدا من مدينة نيويورك، والمضبوطات التي كانت بحوزتها كانت عبارة عن "6 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم lychee بداخلهم نبات الماريغوانا المخدر بوزن 45 غراما، و2 كيس بلاستيك مرقوم عليهما sherb بداخلهما نبات الماريغوانا المخدر بوزن 15 غراما، وكيس بلاستيك مرقوم عليه cannbrs به نفس النبات المخدر بوزن 6 غرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه parpie punch به نفس النبات المخدر بوزن 7 غرامات".

هذا فضلاً عن"كيس بلاستيك مرقوم عليه cookies به نفس المخدر بوزن 8 غرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه connecten بداخله نفس النبات المخدر بوزن 9 غرامات، وعبوة بلاستيكية شفافة بداخلها نفس النبات المخدر بوزن 15 غراما، و2 عبوة بلاستيكية شفافة بداخلهما سيجارتان بداخلهما نبات الماريغوانا المخدر.

وأضاف البيان أنه عثر كذلك على علبة كرتونية مرقوم عليهما wwc بداخلهما 2 شيشة إلكترونية مرقوم عليهما THC، و3 علب كرتونية مرقوم عليهما stlllzy بداخلهما 2 شيشة إلكترونية بداخلهما زيت الماريغوانا المخدر، و3 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم prmium oil بداخلهم 3 شيش إلكترونية بداخلهم زيت مخدر".