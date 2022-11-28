سقوط قتلى وجرحى في انهيار عقار بمنطقة إمبابة في مصر

سقط عدد من القتلى والجرحى، اليوم الاثنين، إثر انهيار عقار بمنطقة إمبابة جنوب القاهرة، وذلك للمرة الثانية خلال شهر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بانهيار عقار سكني بمنطقة شارع علي معوض بجوار مزلقان مطار إمبابة بالجيزة جنوب القاهرة.

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وتمكنت السلطات من استخراج جثة شخص فيما لا يزال آخرون عالقين تحت الأنقاض.



المبنى الذي انهار في إمبابة المبنى الذي انهار في إمبابة

وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً بمحيط العقار للحفاظ على سلامة المارة، فيما تواصل وحدات الإنقاذ جهودها لانتشال أشخاص عالقين تحت الأنقاض.

وأعلنت السلطات أن الجثة التي تم انتشالها تعود لشاب يدعى ماهر علي عبد السلام يبلغ من العمر 22 عاماً.

وقررت السلطات تشكيل لجنة هندسية للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقارات المجاورة للعقار الذي انهار.

وكانت منطقة إمبابة قد شهدت في 8 نوفمبر الجاري انهيار مبنى مكون من 5 طوابق، ما أسفر عن سقوط ضحايا.