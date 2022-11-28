"هقتلك زي نيرة".. فيديو لمصري يعتدي على طليقته يشعل التواصل

خلال الساعات القليلة الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لرجل يعتدي على طليقته بسكين، مما أثار جدلاً واسعاً.

الضحية أسماء محمد روت تفاصيل تعدي طليقها عليها لإجبارها على العودة إلى عصمته، قائلة إنها انفصلت عن زوجها منذ 3 سنوات.. وأنه تنازل عن الشقة لأولاده نظير مقابل مادي.

ده فيديو لسيدة تدعي اسماء محمد من الاسكندرية طليقها عاوز يجبرها انها ترجع لها غصب عنها وياخد شقة الحضانة بتاعت عيالها وبيضربها بالسكينة علي جسمها وكان عاوز يدبحها pic.twitter.com/KLm1TWsPqd — yahia (@yahialie) November 27, 2022

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تهديد بالقتل

وأضافت أسماء محمد، خلال مداخلتها الهاتفية على إحدى الفضائيات المصرية، أن زوجها يتعاطى المخدرات وكان يرغب في عودتها إلى عصمته مرة أخرى، ولكنها رفضت بشكل قاطع، مشيرة إلى أنها متزوجة منذ 16 عاما.

وتابعت: "عندما رفضت العودة قام بتهديدي.. وقال لي "هموتك زي نيرة" ..أنا عايز حقي وشقتي"، متابعة: "ابني أخبرني أنه سيقوم بقتلي في حالة عدم العودة".

وأكملت: "ذهبت إلى منزل أهلي وهو تعدى على شقتي وقام ببيع ما يوجد بها"، لافتة إلى أنها يوم الواقعة كانت تجلب بعض الملابس من شقتها".

وأوضحت أسماء أن طليقها ظل ممسكا بها نحو ثلث الساعة، يعتدي عليها بالضرب وهو ممسك بالسكين، مشيرة إلى أنه ظل يهددها حتى في قسم الشرطة أثناء تحريرها محضر بالواقعة.