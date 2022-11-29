لبحث الدستور والترشح للرئاسة.. اجتماع صالح والمشري بالقاهرة

كشفت مصادر ليبية عن أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة مساء أمس الاثنين، لبحث الخلافات الدستورية وشروط الترشح للرئاسة ومساعي توحيد مؤسسات الأمن الليبية.

وأضافت المصادر لـ"العربية.نت" أن يستكمل الطرفان اللقاء اليوم الثلاثاء وربما قد تعقد لقاءات ثنائية على هامشه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي للبحث عن تفاهمات تنهي حالة الجمود السياسي في البلاد وتضع حلولا للخلافات القائمة.

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شروط الترشح

كما أفادت أن اللقاء بين الطرفين سيناقش محاولة حل خلافات القاعدة الدستورية، خاصة شروط الترشح للانتخابات والمناصب السيادية، فيما سيناقش معهما المبعوث الأممي مساعي وجهود توحيد مؤسسات الأمن الليبية وضرورة اتخاذ خطوات تدريجية لوضع السلاح تحت سلطة ومسؤولية الدولة الليبية، وتوفير الأمن لليبيين تحت سيادة القانون.

وسيبحث اللقاء كذلك ملف انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب ووضع حد للتدخلات الخارجية.

إعلان دستوري

من جانبه، أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في تصريح صحافي له مساء أمس الاثنين عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بأن الجميع يدعو للانتخابات، موضحا أن ليبيا يوجد بها إعلان دستوري انتخب بناءً عليه المؤتمر الوطني ومجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور وبالتالي هناك قاعدة دستورية قائمة ومشروع جديد لدستور دائم، معربا عن أمله أن يتم التوافق عليه.

فرز ملفات المرشحين للمناصب السيادية في ليبيا

وحول السلطة التنفيذية، أكد صالح أن السلطة التنفيذية في ليبيا وهي حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتها ومدتها القانونية وهي 18 شهراً وكانت مهامها محددة وتشمل المصالحة الوطنية والانتخابات وتوحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين ولكنها فشلت، موضحا أن تغييرها كان مطلوبا وبنفس الآلية التي تمت في السابق بالاتفاق بين المجلسين.

المناصب السياسية

أما فيما يتعلق بالمناصب السيادية، فقد أكد صالح أنها في الأساس مؤسسات تابعة لمجلس النواب وهي أذرعه في مراقبة السلطة التنفيذية مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي ينص على التشاور مع مجلس الدولة في هذا الأمر.

وقال إنه تم الاتفاق منذ أكثر من عام في بوزنيقة مع مجلس الدولة على تغيير رؤساء المناصب السيادية، وقام مجلس النواب بما عليه وفقاً لذلك الاتفاق ولكن مجلس الدولة تأخر في تنفيذه حتى الآن، مضيفاً بأنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة التوافق على هذه المناصب.