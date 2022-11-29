"نفسي يتعدم".. أمنية شقيقة شاب قتله خاله بسبب 400 جنيه

في الحادثة التي انفطرت لها قلوب المصريين في شهر رمضان الماضي والتي راح ضحيتها شاب من "ذوي الهمم" على يد خاله بسبب 400 جنيه، تنعقد اليوم الثلاثاء ثالث جلسات محاكمة المتهم في محافظة الإسماعيلية.

الضحية من "ذوي الهمم"

وقبيل انعقاد الجلسة التقت "العربية.نت" شقيقة إسلام المجني عليه التي أعربت عن أمنيتها أن تقضي المحكمة بالإعدام لخالها الجاني حتى يستريح قلبها، على حد قولها.

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وأضافت الشقيقة المكلومة وهي تحتضن ملابس أخيها وصوره، أنها تزور قبر أخيها يومياً عدا أيام جلسات المحكمة التي تتمنى أن تسمع فيها اليوم نبأ جيدا حتى تستطيع أن تنعم بالراحة.

كما أوضحت شقيقة المقتول على يد خاله بالإسماعيلية، أن خالها قتل شقيقها لأنه لم يرد إليه مبلغ 400 جنيه كان قد استدانها منه، مشيرة إلى أن شقيقها ظل على الأجهزة لمدة 13 يوما حتى توفي بعدها.

وأضافت أن أهل المتهم ما زالوا يهددونها حتى الآن لتتنازل عن حق شقيقها.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر رمضان الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من إلقاء القبض على قاتل قريبة الشاب المعاق المقيم بمنطقة أبو عطوة بدائرة مركز الشرطة، عقب وفاة الشاب داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ، إثر قيام المتهم بمحاولة التخلص منه لعدم رده 400 جنيه كان قد أخذها منه على سبيل الدين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية قد تلقت بلاغا بالعثور على المجنى عليه ملقى أمام منزل والدة المتهم وعليه آثار تعذيب وضرب مبرح، وكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج، وتم إجراء بعض العمليات، ثم تم وضعه في العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.