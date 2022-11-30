شائعة وفاة.. نيرة أشرف تتصدر الترند من جديد

عادت قضية طالبة المنصورة، نيرة أشرف، لتتصدر الترند من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بأنباء عن وفاة محاميها خالد عبد الرحمن، في حادث سير.

وكشف دفاع نيرة أشرف، والتي لقيت حتفها ذبحاً على يد زميلها محمد عادل، تفاصيل انتشار شائعة وفاته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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شائعة وفاة

وقال عبد الرحمن في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك": "الحمد لله والشكر لله أنا بخير.. شياطين الإنس كتبوا ما يتمنونه لي بعد تهكير الصفحة وتمت الاستعادة بفضل الأستاذ هانى عارف.. انتظروني على قناتي باليوتيوب الساعة الحادية عشرة مساء".

وعن نبأ وفاته بحادث سير أمس الثلاثاء، والذي تناقلته صفحات السوشيال ميديا، قال عبد الرحمن في تصريحات لموقع "صدى البلد"، إنه تم قرصنة صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من قبل بعض الأشخاص معدومي الضمير، وكتبوا منشور عليها بأنه توفي في حادث سير.

وأضاف أنه لم يتم حتى الآن استرجاع صفحته الشخصية بشكل كامل، بعد تعرضها للقرصنة ولا تزال المحاولات جارية حتى الآن لاسترجاعها تماماً.

طعن على الإعدام

يذكر أنه بعد وفاة المحامي المخضرم فريد الديب، دفاع المتهم محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، كشف المحامي أشرف نبيل، محامي دفاع المتهم أيضا عن كواليس جديدة في مرحلة النقض على حكم إعدام المتهم الصادر من محكمة جنايات المنصورة في يوليو/تموز الماضي عقب تقديم مذكرة الطعن، وانتهاء المهلة المحددة لقبولها في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، وتحديد جلسة 26 يناير للمرافعة أمام محكمة النقض لاتخاذ قرار في قبول الطعن أو رفضه.

وكان خالد عبد الرحمن الدفاع بالحق المدني عن نيرة أشرف طالبة المنصورة صرح بأن مذكرة النقض التى قدمها محامي المتهم للطعن على حكم إعدام القاتل محمد عادل لن تغير شيئا في مجريات القضية، وأن النقض سوف ترفضه المحكمة، بسبب صدور حكم قوي ومتكامل من محكمة جنايات المنصورة بحق المتهم.

قضية نيرة أشرف كانت قد هزت الرأي العام المصري في الـ20 من شهر يونيو الماضي، حيث قام زميلها محمد عادل بقتلها نحراً أمام بوابة جامعة المنصورة على مرأى من الجميع، وتم الحكم عليه بالإعدام شنقاً وسط مطالبات بتنفيذ الحكم على الهواء للعبرة.