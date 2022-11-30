بمشاركة مقاتلات متعددة المهام.. تدريب جوي بين مصر واليونان

أفاد المتحدث العسكري المصري، اليوم الأربعاء، بتنفيذ تدريب جوي مع اليونان بمشاركة تشكيلات من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من الجانبين.

تعزيز التعاون العسكري

وقال في بيان إن التدريب المشترك (مينا - 2) يأتي في إطار "دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة".

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وأشار إلى إجراء التدريب بإحدى القواعد الجوية المصرية، مضيفا أنه تضمن تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث.

مقاتلات متعددة المهام

كما أشار إلى قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية.

فيما قال إن التدريب يأتي امتدادا لسلسلة التدريبات المشتركة "في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية واليونانية في العديد من المجالات المختلفة" .