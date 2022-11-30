اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ليلى غفران
ليلى غفران

قضية مر عليها 11 عاماً.. ليلى غفران تعود للمحكمة متهمة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قررت المحكمة الاقتصادية في مصر، تأجيل محاكمة الفنانة ليلى غفران لاتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها، لجلسة 14 ديسمبر للإعلام بالدعوى المدنية.

رواية أردنية "تخدش الحياء العام".. وقرار رسمي بسحبها ثقافة وفن رواية أردنية "تخدش الحياء العام".. وقرار رسمي بسحبها

"سرقة خاتم ألماس"

فيما حملت الدعوى اتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة بسبب سرقة خاتم ألماس، ومطالبة المحامي بتعويض مالي قدره مليون جنيه "لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية".

عامان من التحقيقات

وكان المحامي حسن أبو العينين، قد أكد أن النيابة العامة أحالت دعواه القضائية ضد الفنانة بعد سنتين من التحقيقات بتهمة السب والقذف والتشهير به.

وكانت ليلى غفران قد قدمت بلاغاً في عام 2011 بسرقة خاتمها الألماس، وتم حفظ القضية وقتها بسبب عدم توافر أدلة حول الجاني.

العاملة من سرقت الخاتم

إلا أنها عادت في عام 2020 عبر منشور على حسابها بـ"فيسبوك" اتهمت فيه محاميها بسرقة الخاتم، ما دعاه لتقديم بلاغ وقتها يتهم فيه الفنانة بالسب والقذف في حقه، خاصة بعد أن ثبت خلال التحقيقات التي أجريت بعد منشورها أن عاملة المنزل هي من سرقت الخاتم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الثلج ومياه الأمطار يغمران خنادق الجنود الأوكرانيين في الثلج ومياه الأمطار يغمران خنادق الجنود الأوكرانيين في
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط