الطمي يتراكم.. خبير مصري يتحدث عن خطر يهدد سد النهضة

كشف خبير مصري عن تراكم الطمي حول خزان سد النهضة، ما يهدد بتناقص مخزونه المائي الحالي والمستقبلي، وقد يتسبب بقصر عمره الافتراضي.

وكشف الدكتور عباس شراقي لـ"العربية.نت" أن جميع الأنهار التي تنبع من إثيوبيا تتميز بكميات طمي هائلة، وتترسب كميات من هذا الطمي في حوض النيل الأزرق، وتصل إلى حوالي 200 مليون متر مكعب كل عام ولهذا سمي بالأزرق، مؤكدا أن هذا الطمي سيتسبب عند انتهاء اكتمال سد النهضة في تناقص السعة التخزينية له والتي ستقل تدريجياً كل 5 سنوات بمقدار مليار متر مكعب.

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وتابع الخبير المصري أن كميات الطمي المترسبة ستؤدي لتوقف التوربينين الحاليين عند مستوى منخفض 565م بعد حوالي 17 عاماً، ثم باقي التوربينات عند مستوى 595م بعد 70 عاماً وهو العمر الافتراضي للسد، مشيرا إلى أن الطمي ربما يعجّل بانهيار السد وربما أسرع من هذا الوقت.

تعرية الصخور البازلتية

ويشير شراقي إلى أن الهضبة الإثيوبية تتكون من جبال بركانية بازلتية تشكلت في العصور الجيولوجية القديمة نتيجة وجود الأخدود الإفريقي العظيم، الذي يقسم إثيوبيا إلى نصفين، ومع ارتفاع الجبال إلى أكثر من 4620 مترا فوق سطح البحر، فقد أدى ذلك لتساقط الأمطار بغزارة في موسم قصير من يوليو إلى سبتمبر مندفعة من أعلى الجبال، موضحا أن ذلك الأمر يعمل بشدة على تعرية الصخور البازلتية وانهيارها ومن ثم تراكم الطمي.

ولفت شراقي إلى أن الصخور البازلتية تتكون من أضعف المعادن، وهي الأولوفين والبيروكسين إضافة إلى العناصر الكيميائية وهي السيليكون والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والماغنسيوم والمنجنيز، وهي من المعادن الضرورية للنباتات، ولذا فإن البازلت يكون أخصب للأراضي الزراعية، موكدا أن حوالي 95% من التربة الزراعية في السودان ومصر تزودت بالرواسب والطمي القادم من إثيوبيا.

مليار متر مكعب طمي في 4 سنوات

وأضاف أن كميات الطمي في إثيوبيا ترتفع سنويا وفي نحو من 3 إلى 4 سنوات يتراكم حوالي مليار متر مكعب طمي، وبالتالي ستكون كمية الطمي المترسبة في خزان سد النهضة خلال 45 عاما نحو 14 مليار متر، مشيرا إلى أنه لذلك السبب تعتزم إثيوبيا بناء 3 سدود أخرى على مجرى النيل الأزرق ليتراكم فيها الطمي وتمنع وصوله لسد النهضة حتى يستمر الأخير في عمله.

وكانت دراسة حديثة أعدها فريق بحثي مصري قد كشفت تفاصيل جديدة حول السعة الحقيقية للتخزين المائي لسد النهضة.

وأوضحت الدراسة التي أجريت تحت عنوان: "تقييم سد النهضة الإثيوبي باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية"، ونشرت في مجلة المياه العالمية، أن التخزين الأول للسد جرى في يوليو من العام 2020، وبلغ حوالي 5 مليارات متر مكعب، وجرى الملء الثاني في يوليو من العام 2021، وبلغ حوالي 3 مليارات متر مكعب، فيما بلغ الثالث والذي جرى في الفترة من 11 يوليو إلى 11 أغسطس الماضي، حوالي 9 مليارات متر مكعب، حتى بلغ الإجمالي 17 مليار متر مكعب، مخالفة بذلك ما أعلنت عنه إثيوبيا، بأن التخزين الثالث وصل إلى 22 مليار متر مكعب.

مخالفة صريحة

ويثير ملف السد توتراً بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بسبب اتهام أديس أبابا بالانفراد بالملء والتخزين عبر قرار أحادي دون التنسيق مع دولتي المصب.

ومن ناحيتها، أكدت وزارة الخارجية المصرية في رسالة أرسلتها لمجلس الأمن الصيف الماضي أن التصرف الإثيوبي يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم أديس أبابا بوصفها دولة المنبع بعدم الإضرار بحقوق دول المصب. وأوضحت أن مصر لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.