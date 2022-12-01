غسيل أموال وتجسس.. انقلاب تركي علي الإخوان وتحقيقات تكشف المستور

أفادت مصادر خاصة لقناتي "العربية و"الحدث"، الخمبي، بأن المخابرات التركية حققت مع عناصر من الإخوان في تنفيذ عمليات إرهابية بمصر. وأضافت أن تحقيقات المخابرات التركية مع الإخوان تضمنت تهما بدعم تنظيم داعش في سوريا.

مصادر "العربية" و"الحدث" أفادت بأن تحقيقات المخابرات التركية مع الإخوان كشفت تورطهم في عمليات غسيل أموال. كما اتهمت تركيا عناصر من الإخوان بالتجسس على الجاليات العربية وتجنيدهم.

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وفي التفاصيل، أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن التحقيقات مع عدد من عناصر الاخوان في تركيا دارت حول مدي تورطهم في عمليات ارهابية في مصر وكيف تم التخطيط لها من خارج البلاد.

نقل مقاتلين لسوريا وليبيا

وأكدت أن جهاز الاستخبارات التركي يحقق في ملفات عناصر من الاخوان حول تورطهم في نقل مقاتلين الي سوريا وليبيا وكيف سهلوا نقل عناصر من الاخوان لانضمام لجماعات مسلحة في سوريا.

وقالت المصادر إن الاستخبارات التركية حققت مع عناصر تابعة لاخوان علي مدار الأيام الماضية في تركيا ارتبطت بتنظيم داعش الارهابي في سوريا من خلال التواصل معهم وتوفير دعم مالي خلال فترات سابقة.

وكشفت تحقيقات الاستخبارات التركية عن تبرعات وصناديق وجمعيات تابعة لاخوان ساعدت أسر تابعة لتنظيم داعش وساعدت عناصر التنظيم ماديا من خلال وسطاء سوريين.

وأضافت مصادر "العربية" و"الحدث" أن تركيا أوقفت المزيد من عناصر الاخوان في تركيا علي خلفية عمل عدد من عناصر الجماعة في تزوير إقامات وجوزات سفر لعدد من السوريين وجنسيات أخري مقابل المال.

عمليات غسيل أموال

كما كشفت تحقيقات الاستخبارات التركيةً تورط عدد من عناصر الاخوان بداخل تركيا وعناصر أخري ذهبت الي لندن في عمليات غسيل أموال وفتح مستشفيات بتركيا تتمثل في عملية زرع أعضاء بطرق غير شرعية لشخصيات أجنبية.

والمفاجاة الأكبر أن تركيا أبعدت عددا من عناصر الاخوان خارج البلاد خلال الـ90 يوما الماضية لعلاقتهم بتنظيمات مسلحة وجمع تبرعات لأسر عناصر شديدة الخطورة قامت بعمليات إرهابية بمصر.

وكشف عن تورط عناصر من الإخوان في تركيا في تسهيل انضمام شباب تابعين للإخوان وأسرهم إلى تنظيمات إرهابية.

وتوصلت الأجهزة الأمنية التركية إلى أن الإخوان قاموا بإخراج كميات كبيرة من الأموال إلى بنوك في لندن وأميركا خلال الشهور الماضية وأن هذه الأموال غير معلومة المصدر، خاصة بعد عملية تصفية لعدد من أعمالهم .

هذا إضافة إلى تورط عدد من قادة الاخوان التي كانت تعيش في تركيا في عمليات غسيل أموال ممنهجة داخل تركيا.

وقامت أجهزة الأمن التركية بإغلاق جمعيات تابعة للإخوان خاصة بأعمال الإغاثة بسوريا واليمن لتورطها في دعم عناصر إرهابية وليست للأعمال الخيرية.

التحقيقات أثبتت أيضا تورط عناصر من الإخوان في التجسس علي الجاليات العربية في تركيا وجمع معلومات عنهم، وتورط هم كذلك في العمل علي تجنيد الشباب لجمع معلومات عن الجاليات العربية ، إضافة إلى استقطاب شباب لإرسالهم لمناطق الصراعات.

وبحسب المصادر، فإن التحقيقات مستمرة بسرية مع عدد من عناصر الإخوان في تركيا وفتح ملفات كانت أغلقت فيها التحقيقات.