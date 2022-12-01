وفاة سائحين وإصابة آخرين في حادث تصادم بطريق أبوسمبل

لقي سائحان مصرعهما وأصيب 5 آخرون، من بينهم 3 أجانب (إيطالى وبريطانى وإسبانى، بالإضافة لمصريين اثنين) اليوم الخميس في حادث تصادم سيارة "ميكروباص سياحي" بشاحنة نقل ثقيل على طريق أسوان- أبوسمبل البري قبل كمين المطار.

وتبين أن ضحايا الحادث هم شنج (27 عاماً) الصيني الجنسية، ودى جودا (40 عاماً) الإيطالي الجنسية، وتم نقل جثمانيهما إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتم تحرير محضر بالواقعة.

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وفور إخطار النيابة بالواقعة، كلف محافظ أسوان اللواء أشرف عطية المسؤولين والجهات المختصة بسرعة التعامل مع الحادث، وذلك من خلال الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة للمصابين الذين تتراوح إصاباتهم بين كدمات وجروح سطحية وسحجات متفرقة، بالإضافة لنقل جثماني المتوفين إلى مشرحة أسوان العمومية.

وشدد المحافظ على تكثيف الرقابة المرورية على طريق أسوان - أبوسمبل السياحي ومراقبته بالردار لحين الانتهاء من مشروع ازدواج طريق أسوان - أبوسمبل البرى بطول 215 كلم.