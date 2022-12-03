الداخلية المصرية تكشف ملابسات فيديو "الشخص العاري" داخل مدرسة

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام أحد الأشخاص مضطرب عقليًا بترويع التلاميذ فـى إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة بدلتا مصر.

قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة :"في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تحت عنوان " مريض نفسى يروع التلاميذ فـى مدرسة بقرية نكلا العنب بالبحيرة " مدعومًا ببعض الصور يظهر خلالها أحد الأشخاص بدون ملابس من الجزء العلوى من جسده حال تواجده بفناء إحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة" .

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وأضافت :"بالفحص تبين صحة الواقعة، وتبين أن الشخص الظاهر بالصور أحد الأشخاص مضطرب عقليًا مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة".

وتابعت :"باستدعاء مدير المدرسة قرر أنه بتاريخ 18/10/2022 قام المذكور بالدخول للمدرسة بالحالة المشار إليها وتدخله وبعض المدرسين وإخراجه من فناء المدرسة خشية تعرضه للطلبة ذلك دون الإبلاغ حيث أن المذكور مضطرب عقليًا ومعلوم لديهم" .

وشددت: "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بأحد الشوارع دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة،ويُشار إلى سابقة ضبط المذكور فـى واقعتين سابقتين وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيله عقب أخذ التعهد على أهليته بإيداعه بإحدى دور الصحة النفسية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية".