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بعد الاعتداء على ممرضات بالكرباج.. النيابة المصرية تحقق

القاهرة - أشرف عبد الحميد
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لا تزال تداعيات واقعة الاعتداء على ممرضات بمستشفى حكومي مصري بالكرباج تتوالى.

فقد أعلنت النيابة العامة أنها تلقت بلاغاً في الأول من ديسمبر الحالي من ممرضات وعاملات وفرد أمن بمستشفى قويسنا المركزي يفيد بتعدي أقارب مريضة بقسم أمراض النساء عليهم، إثر خلاف حول إجراءات العلاج.

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وكان من بين المشكو بحقهم ضابط اختصت النيابة العسكرية بالتحقيق في البلاغ المحرر ضده.

كما أضافت النيابة العامة أنها انتقلت للمستشفى وعاينته، وأثبتت ما لحق من تلفيات ببعض الأجهزة الطبية والأثاث وجهاز تسجيل آلات المراقبة.

استدعاء وتحقيق

فيما استمعت لأقوال مدير أمن المستشفى وفردَيْ أمن حول الشجار وما نتج عنه من إصابات بالممرضات وفرد الأمن. واستمعت أيضاً لشهادة مسؤول كاميرات المراقبة الذي أفاد بوجود نسخة احتياطية من تسجيلات الكاميرات التي رصدت الواقعة.

كذلك استدعت مدير المستشفى وباقي أطراف الحادثة لسماع أقوالهم، لافتة إلى أنه سيتم استكمال التحقيقات.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر كانوا تداولوا فيديو يوثق اعتداء بعض الأشخاص على ممرضات بالكرباج داخل مستشفى حكومي، ما تسبب بإصابة ممرضة حامل بنزيف ومن ثم إجهاض جنينها، وجرح أخريات.

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