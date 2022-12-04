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ميني باص
الـ"ميني باص" الطائش

لحظات رعب.. شاهد حافلة طائشة تدهس المارة في مصر

القاهرة- العربية.نت
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في حادث سير مروع، لقي 4 أشخاص بينهم أطفال، مصرعهم، بينما أصيب 10 آخرون، ليل السبت، في منطقة عزبة النخل شمالي القاهرة.

تعطل "الفرامل"

وقع الحادث نتيجة اصطدام سيارة نقل ركاب صغيرة "ميني باص"، بمجموعة من الأشخاص أثناء نزوله من الجسر الجديد بمنطقة عزبة النخل بعد تعطل مكابح السرعة "الفرامل".

وتم نقل المصابين والجثث بسيارات الإسعاف للمستشفيات القريبة، كما ألقت الشرطة القبض على السائق وأحيل للنيابة العامة.

تحقيق في الواقعة

بدورها، بدأت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، وأمرت بالتحفظ على الحافلة تمهيداً لعرضها على مهندس فني لفحصها، كما قررت إجراء تحليل لسائق المركبة لمعرفة ما إذا كان يقود وهو تحت تأثير مخدر.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ من الخدمات الأمنية بشارع التوفيقية بمنطقة عزبة النخل، يفيد بوقوع مصابين ووفيات.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين أنه أثناء نزول "ميني باص" من أعلى الجسر الجديد بمنطقة عزبة النخل، قام بصدم 14 شخصاً أثناء سيرهم بشارع ترعة التوفيقية، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى.

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