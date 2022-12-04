دوران الحيوانات المريب.. هل يعني نهاية العالم؟

ظاهرة مرعبة بدأت تنتشر خلال الأيام الماضية، حيث تسير الحيوانات في دوائر مستمرة، حيث تداولت مواقع عالمية فيديوهات لظهورها بين قطعان من الحيوانات وأسراب من الطيور في عدة دول.

ورصد البعض قطيعا من الأغنام في جنوب الأردن تدور حول نفسها، في حادثة شبيهة لما شهدته الصين قبل أيام ، حيث راح قطيع الأغنام يدور حول نفسه بلا توقف لحوالي أسبوعين وقبله أسراب من البط.

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"مرض بكتيري"

وتعددت التفسيرات لهذا المشهد غير المألوف الذي أثار حيرة المتخصصين، إذ ذكرت بعض التقارير أن دوران الأغنام قد يرجع إلى إصابتها بمرض بكتيري يسمى داء "الليستريات"، المعروف أيضا باسم "مرض الدوران".

فيما استبعد أستاذ طب إنتاج الماشية والأغنام في جامعة ملبورن الأسترالية أندرو فيش، أن يكون السبب وراء هذا السلوك "مرض الدوران"، موضحا أن هذه العدوى عادة تصيب بين 1 و10% فقط من القطيع.

زلازل وبراكين!

وفسر بعض الخبراء أن هذه الظاهرة تنم عن إحساس معين لدى الحيوانات بحدوث زلازل أو براكين، فيما رجح البعض الآخر أن تكون من علامات الساعة وقرب نهاية العالم.

ويقول الدكتور علي الأزهري، الأستاذ بجامعة الأزهر لـ "العربية.نت" إن ظاهرة دوران قطيع الأغنام حول نفسها بشكل دائري يعد أمرًا غريبًا، لكن هل له ارتباط بعلامات يوم القيامة؟

وأضاف "إذا اطلعنا عَلَىٰ الأحاديث النبوية التي تناولت علامات الساعة الصغرىٰ والكبرى فلن نجد فيها ظاهرة سير الحيوانات بشكل دائري"، مضيفا أنه رغم ذلك فما زلنا في علامات الساعة الصغرىٰ وهناك جملة من العلامات لم تقع بعد، منها تكليم السّبَاع والجمَاد للإنسان، وانتفاخ الأهلة وعودة جزيرة العرب جنات وأنهارًا وانحسار الفرات عن جبل من ذهب وكذلك فتنَة الأحلاس والدَهماء، والدهيماء.

"قول بلا علم"

وأشار إلى أن حلقة الوصل بين العلامات الكبرى والصغرىٰ هو ظهور المهدي، وعلىٰ ذلك فكل ما قيل عن أن هذه الظاهرة من علامات القيامة وقرب نهاية العالم من باب القول بلا علم.

وأكد الأستاذ بجامعة الأزهر أن تفسير هذا الأمر لن يخرج عن كون أن القطيع يسير وفق سير كبيرهم، أو أن صاحب القطيع حبسهم ومنعهم الخروج فبدأوا يسيرون بهذه الطريقة الدائرية، مضيفا أو ربما هناك من مرض أصابهم كما فسر بعض الأطباء البيطريين.