زواج العندليب وسعاد حسني.. هل شهد مفيد فوزي على عقد قرانهما؟

ظل الإعلامي الراحل مفيد فوزي متمسكا بخبر زواج العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من الفنانة سعاد حسني، بل ومسك بتأكيد أنه شهد على عقد الزواج، لذلك في كل مرة كان الإعلامي الراحل يصر على تأكيد هذا الزواج يواجه بموجة من النفي وعاصفة من الاستنكار من داخل الوسط الفني وخارجه بل ومن المقربين للنجمين الراحلين.

شاهد على العقد

وفي تصريحات له، أكد الإعلامي الراحل أنه كان شاهداً على زواج الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والنجمة سعاد حسني، موضحا أنه من المؤسف اختصار حياة العندليب وسعاد حسني في قصة حب، لكن يمكن القول إنها كانت قصة كفاح مشتركة ومتشابهة.

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وأكد فوزي أن العندليب كان سيكشف عن سر زواجه من سعاد حسني ولكن كان يعتبر أن فنه هو الأهم وقتها، مضيفا أن حليم أخبر سعاد بأنه مريض وأنه يرفض أن تكون ممرضة له، لترد عليه الفنانة الراحلة بالقول إنها تحبه وإنها ستجلس تحت قدميه.

فخلال لقاء للإعلامي الراحل مع برنامج "العرافة" المذاع على فضائية "المحور" المصرية، نفى فوزي ما تردد عن طلب عبد الحليم حافظ نشر خبر زواجه من سعاد حسني بعد وفاته، وقال إنه سمح بنشر خبر الزواج بصورة للاثنين.

وأوضح أنه كان قريبا من النجمين الراحلين ويعرف الكثير عنهما، وهناك ما احتفظ به لنفسه احتراما للصداقة، وهناك ما سمح بنشره دون انتهاك لخصوصياتهما.

عقد زواج سري

وقال إنه كان حاضراً أثناء كتابة عقد الزواج بين سعاد حسني وعبد الحليم حافظ، الذي جرى في العام 1960 وكان شاهداً على هذا العقد في ذلك الحين كل من الإعلامي وجدي الحكيم والملحن كمال الطويل، مضيفا في تصريحات له مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن عقد الزواج كان سرياً لكنه كان في حضور مأذون وقاموا بتوثيقه في مشيخة الأزهر بتوقيع شيخ الأزهر وقتها.

كما أضاف فوزي أن عمر سعاد حسني وقت زواجها من عبد الحليم كان 17 عاما، وأن ياسين عبد الغفار الطبيب الخاص بعبد الحليم نصحه بعدم الزواج لظروفه الصحية، لكن بسبب حب العندليب الشديد لها أصر على إتمام الزواج.

فيما كشفت نجاة عبد المنعم شقيقة سعاد حسني عن وثيقة زواج شقيقتها من عبد الحليم حافظ ونشرتها في كتابها "سعاد.. أسرار الجريمة الخفية"، قائلة إنها لم تنشر هذه الوثيقة من قبل رغم الجدل الكبير المصاحب لذلك لأنها ترى أن كليهما في ذمة الله ولا داعي للخوض في أمور تخصهما بعد وفاتهما.

تشكيك في الأمر

لكن الفنان الراحل سمير صبري شكك في الأمر برمته، وقال لن أستطيع الحسم، ولا أجزم بالموضوع لأنني لم أر بنفسي وثيقة زواج حليم وسعاد، لكن ما رأيته أنه على مدار 3 سنوات أو أكثر كان هناك قصة حب كبيرة وعميقة جدًا بينهما، مشيرًا إلى أنه علم أنه خلال زيارة للنجمين الراحلين للمغرب، كان هناك اتفاق على شراء غرفة نوم لهما، وأنه سمع بنفسه مكالمة تلفونية يطلب فيها حليم إلغاء فكرة شراء الغرفة بعد ذلك.

من جانبه، نفى نجل شقيق عبدالحليم محمد شبانة صحة الخبر، مشددا على أنه يملك تسجيلًا لعمه يؤكد فيه أنه لم يتزوج من السندريلا رغم حبه لها، وكذلك نفت الفنانة سهير البابلي القصة أيضا، قائلة: "حليم لم يتزوج من سعاد"، مضيفة "نعم كان يحبها لكن العندليب لم يتزوج".