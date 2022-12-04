لأول مرة.. الأهرامات تحتضن عرض أزياء "ديور"

في حدث نادر، شهدت منطقة أهرامات الجيزة، مساء أمس السبت، حفل عرض الأزياء لمجموعة الرجال الخاص بدار الأزياء الفرنسية العالمية "ديور" لخريف وشتاء 2023، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها" ديور" عرضاً لها في مصر، وكذلك المرة الأولى التي يُقام فيها عرض أزياء عالمي كبير تحت سفح الأهرامات.

امتزاج الموضة مع الحضارة

واستخدمت العلامة الفرنسية الشهيرة "Dior" في عرضها المبهر تحت سفح الأهرامات، الكثير من الإضاءة المبهرة التي خطفت أنظار الحاضرين وبلغت السماء في عرض تاريخي امتزجت فيه الموضة الأحدث مع الحضارة العريقة للفراعنة.

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وحضر العرض الذي بثته "ديور" على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدد كبير من الفنانين العالميين، على رأسهم النجم روبرت باتينسون، نجم فيلم" Batman" الأخير، الذي يعد واجهة لبعض المواسم للعلامة التجارية الشهيرة، كما ضم الحفل عددا كبيرا من المشاهير المصريين، منهم المطرب محمد حماقي، والنجم أحمد حلمي والفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، ومطربي الراب ويجز ومروان بابلو، كما ضم الحفل الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي.

75 عاماً لـ"ديور"

يذكر أن عددا من مسؤولي دار الأزياء الفرنسية "ديور" وعددا من المؤثرين والمدونين العالميين قد قاموا أمس بزيارة منطقة آثار سقارة على هامش تواجدهم في مصر استعداداً لإقامة هذا الحفل، وكان في استقبالهم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، والذي صاحبهم في جولة تعريفية بالمنطقة الأثرية وبالحفائر التي تقوم بها حالياً البعثة الأثرية المصرية لكشف المزيد من أسرار المنطقة.

فيما أبدى الضيوف إعجابهم واندهاشهم بما شاهدوه من عظمة التاريخ والحضارة المصرية القديمة، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة.

يأتي الحفل الذي جذب أنظار العالم لمصر، ضمن احتفال "ديور" بمرور 75 عاماً على نشأتها.