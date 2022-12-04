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من موقع الحادث

مجزرة دموية راح ضحيتها 5 أشخاص على كوبري شهير بمصر

وقال مصدر طبي إن المتوفين تم نقلهم إلى المشرحة، والمصابين تم نقلهم للمستشفيات تحت تصرف النيابة العامة

دبي - العربية.نت
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كشفت التحريات الأولية لحادث دهس الأتوبيس "ميني باص"، لعدد من الأشخاص من أعلي الكوبري الجديد بمنطقة عزبة النخل، الذي أسفرعن إصابة 10 أشخاص، و5 وفيات، أثناء سيرهم بشارع الترعة التوفيقية بعزبة النخل، على الفور تم نقل المصابين والوفيات إلى مستشفي اليوم الواحد بالمرج، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأضافت التحريات، أن «الميني باص» كان قادمًا من أعلي كوبري الجديد بعزبة النخل، وفقد السيطرة بسبب «الفرامل»، مما تسبب في وقوع مصابين ووفيات، واصطدم بعدد من السيارات الأخري.

وقال مصدر طبي، إن المتوفين تم نقلهم إلى المشرحة، والمصابين تم نقلهم للمستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن قائد السيارة فقد السيطرة عليها أثناء القيادة، ودهس 10 أشخاص أمام محل عصير بشارع التوفيقية، مما تسبب في وقوع الوفيات والمصابين.

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النيابة تحقق في حادث إصابة 10 أشخاص صدمهم ميني باص في عزبة النخل

البداية عندما تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية بشارع الترعة بمنطقة عزبة النخل، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء نزول ميني باص من أعلي الكوبرى الجديد بمنطقة عزبة النخل صدمهم ميني باص أشخاص أثناء سيرهم بشارع ترعة التوفيقية وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفي وتم ضبط مالك الأتوبيس.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات

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