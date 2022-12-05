فيديو صادم.. ممرض معصوب العينين يركب كانيولا لرضيع

في واقعة تتنافى مع المهنية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو كارثي، يظهر دخول ممرض رهانا على حياة رضيع حديث الولادة بتركيب كانيولا في وريده وهو معصوب العينين كدليل على مهارته في عمله.

تحد قاتل

وحسب المعلومات المتداولة على منصات التواصل فإن الممرض الظاهر في مقطع الفيديو يعمل في قسم رعاية حديثي الولادة "حضانة" خاصة بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا في مصر، ودخل في تحد مع زملائه لبيان قدرته على تركيب كانيولا بكعب طفل حديث الولادة وهو معصوب العينين، الأمر الذي أثار ضجة واسعة للإهمال وعدم الاكتراث بحياة الطفل.

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مطالبات بالتحقيق

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع الفيديو، مطالبين بضرورة التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين.

الفيديو الذي كشف هذه الجريمة المهنية نشره ممرض "حضانات" يدعى محمد قنيير على صفحته الخاصة، الأمر الذي ساهم في انتشار فيديو الرهان على حياة الرضيع حتى يصل إلى المسؤولين للنظر في أمره.