586 قطعة أثرية مصرية.. تفاصيل أكبر قضية تهريب بمطار أميركي
جهات التحقيق دانت المتهمين بتشكيل وإدارة عصابة لحيازة وتهريب وبيع آثار مصرية
في أكبر قضية لتهريب الآثار المصرية، تستكمل محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة 12 متهما، هم أميركي و11 مصرياً، لاتهامهم بتهريب آثار مصرية، ضبطت بحوزة أحدهم داخل مطار جون كينيدي.
وبدأت الواقعة عندما ضبط أحد المتهمين في قضية تهريب الآثار وبحوزته كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي بالولايات المتحدة الأميركية.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين في القضية، تهم تهريب 586 قطعة آثار مصرية إلى الخارج، وتشكيل وإدارة عصابة شارك فيها بقية المتهمين لتهريب آثار، وحيازة وإحراز وبيع آثار مصرية خارج البلاد.
وأمرت جهات التحقيق المختصة في وقت سابق بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أجلت أولى جلسات محاكمة 12الـ متهما لجلسة اليوم الموافق 6 ديسمبر لسماع مرافعة النيابة.
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