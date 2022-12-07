برقصه مع مضيفة على طائرته الخاصة.. محمد رمضان يثير الجدل مجدداً

أثار الفنان محمد رمضان، من جديد جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يجمعه بمضيفته على متن طائرته الخاصة.

وظهر صاحب أغنية "دوشة" في المقطع الذي نشره على "Instagram" وهو يرقص برفقة المضيفة على أنغام أغنية "السلطان"، وجاء ذلك خلال عودته من السعودية بعد إحيائه حفلا غنائيا، وعنون رمضان الفيديو بـ "العودة إلى الوطن".

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ويشار إلى أن محمد رمضان اعتاد على إثارة الجدل في كل ظهور له، ودائماً ما يتعرض لهجوم بسبب مواقفه، التي يراها البعض "مستفزة"، حيث ظهر مؤخراً ممسكاً بصابونة من ذهب بعد فيديو غسل أسنانه بمعجون من ذهب "عيار 24".

رمضان في رمضان

وفي سياق متصل، يواصل محمد رمضان حالياً تصوير مسلسل "العمدة" الذي ينافس به في رمضان 2023 وتشاركه بطولته الفنانة زينة، ويضم مجموعة من النجوم من بينهم إيمان العاصي، وهالة صدقي، ومي كساب، وأحمد داش، وهيدى كرم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، ومجدي طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبي.

وانشغل محمد رمضان الفترة الماضية في تصوير فيلم "ع الزيرو" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ويشاركه في بطولته نيللي كريم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

كما تعاقد محمد رمضان مؤخرا على بطولة فيلم "مرزوق وإيتو"، ومن المنتظر أن يبدأ تصويره خلال عام 2023.