استخراج جثث رجل أعمال ودجال ومرافقين دفنوا أحياء في مصر
وقعت المأساة بناحية نجع سروجة بقرية جهينة الغربية دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج
تمكنت عناصر قوات الإنقاذ البري بمديرية أمن سوهاج، من استخراج جثث 4 أشخاص بينهم أحد رجال الأعمال ودجال واثنين من مرافقيهم دفنوا أحياء تحت التراب بمركز شرطة جهينة غرب المحافظة.
وتبدأ تفاصيل المأساة بانهيار حفرة للتنقيب عن الآثار ووجود حالات وفيات ومصابين، بناحية نجع سروجة بقرية جهينة الغربية دائرة مركز شرطة جهينة غرب المحافظة.
بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو "توفيق. ك. م" 47 عامًا، عامل، ويقيم بناحية قرية جهينة الغربية دائرة مركز شرطة جهينة، والمدعو (عبدالله. س. ف) 23 عامًا ويقيم قرية تلا دائرة محافظة المنيا، دجال، بحثًا عن الآثار بمنزل ملك الأول، مشيد بالبلوك الأبيض انهار عليهما الحفر ما أدى إلى مصرعهما.
كما تبين أنه أثناء محاولة كل من المدعو "كمال. م. ا" 48 عامًا، رجل أعمال والمدعو "طارق. ع. م" 32 عامًا، وشقيقه "عمر. ع. م" 30 عامًا، وشقيقه "ح.ع. م" 42 عامًا، و"إ. ب" 22 عامًا، و"ح. ب. م" 30 عامًا، ويقيمون في دائرة مركز شرطة جهينة باستخراج جثتي المذكورين من تحت الرمال انهار بهما الحفر، ما أدى إلى مصرع الأول والثاني وإصابة كل من الثالث حتى الرابع.
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