"شفت الموت بعيني".. نجاة إعلامية شهيرة من حادث سير مروع
الإعلامية المصرية نشرت صور الحادث وطمأنت جمهورها بتدوينة على صفحتها الرسمية بالـ"فيسبوك"
نجت الإعلامية المصرية، سهير جودة، من الموت في حادث سير مروع، أدى إلى تحطم سيارتها من الجزأين الأمامي والخلفي.
ونشرت سهير جودة صوراً من تحطم سيارتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع تدوينة كتبت فيها: "الحمد لله.. أن ترى الموت بعينيك ويسلمنا الله.. شكرًا يا رب الحمد لله".
وطمأنت الإعلامية المصرية جمهورها في تصريحات محلية من موقع الحادث، أنها بخير رفقة سائقها وما زالت على طريق المحور في انتظار "الونش" لنقل السيارة.
"الستات مايعرفوش يكدبوا"
يُذكر أن سهير جودة إحدى مقدمات برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، كانت قد أثارت الجدل في وقت سابق برأيها ضد حقوق المرأة، وأنها تعتبر الفاصل بين الرجل والمرأة هو الكفاءة في العمل، لكنها ترفض تسلط الرجل على المرأة وإجبارها على عدم الخروج للعمل.
كما سبق وعلقت سهير جودة على تكرار حوادث الاعتداء على المرأة، وقالت في تصريحات تلفزيونية: "نتعجب من هذه الحوادث في 2022 مثل عريس يستبيح ضرب عروسه ويحول ليلة فرحها لنكد العمر.. شاب يستبيح فتاة ويدفعها للانتحار.. وشخص يدبر مكيدة لانتهاك عرض أخته، وآخر يستبيح التنمر على الفتاة بشكل عام".
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