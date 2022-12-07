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طفل تعبيرية
طفل تعبيرية

"ما كنتش أقصد".. طفل يدهس 4 تلميذات بالسيارة أمام مدرستهن

الطفل المصري يبلغ من العمر 14 عاما وكان يقود سيارة والده بسرعة زائدة

القاهرة- العربية.نت
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في حادثة بطلها الاستهتار، قام طفل يبلغ من العمر 14 عاماً بدهس 4 تلميذات بسيارة كان يقودها أثناء خروجهن من المدرسة بمحافظة الجيزة المصرية مما تسبب في إصابتهن.

واعترف الطفل في تحقيقات النيابة أنه تعلم القيادة من والده، الذي يعمل ميكانيكياً في نفس المنطقة، وأنه لم يكن يقصد صدمهن.

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إصابات بالغة

وبدأت الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بقيام طفل بدهس 4 طالبات بسيارة لدى خروجهن من المدرسة، مما أسفر عن إصابتهن بإصابات بالغة.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على الطفل ووالده والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، كما طلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابات الثلاث اللاتي تتراوح أعمارهن بين الـ 12 إلى 15 سنة، بعد نقلهن لأحد المستشفيات، تمهيدا لسؤالهن عن ملابسات الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة حيال الأمر.

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