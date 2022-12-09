السيسي والبرهان: يجب التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكدا خلال لقائهما اليوم الجمعة في العاصمة السعودية الرياض قبيل انطلاق القمة العربية - الصينية أهمية قضية المياه، باعتبارها مسألة "أمن قومي" للبلدين.

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"دعم السودان"

وصرح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية في بيان بأن السيسي استهل اللقاء بالتشديد على ثبات موقف مصر من الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعم السودان إقليمياً ودولياً.

كما أكد السيسي دعم مصر الكامل لجهود مجلس السيادة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في السودان، مشددا على دعم مصر للاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه مؤخراً خلال الشهر الجاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان، "باعتباره خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم ودعم الدولة السودانية لإنجاح العملية السياسية عبر توافق يضمن استقرار ورخاء السودان".

استعراض المستجدات

من جانبه؛ أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن تقديره للجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان. وفق البيان المصري.

وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين.

ملف سد النهضة

كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، حيث تم تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني، باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.