يرمي الأجنة للكلاب.. توقيف طبيب مصري يجري عمليات إجهاض

بدأت النيابة العامة في مصر التحقيق في اتهام طبيب شهير بإجراء عمليات إجهاض داخل مركز شهير في الجيزة، وقيامه بحرق الأجنة في برميل أعلى سطح المركز أو إلقائها للكلاب.

كانت تحريات مباحث الجيزة، قد أكدت قيام طبيب أمراض نساء صاحب مركز شهير في كرداسة بعمليات إجهاض بالاشتراك مع 5 آخرين، والتخلص من الأجنة بحرقها وإلقاء بعضها للكلاب.

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مركز خاص لعمليات الإجهاض

وتبين أن المركز الطبي يديره اختصاصي نساء وتوليد (45 عاما) بمستشفي في أوسيم وهو صاحب المركز الخاص بقرية كومبرة في كرداسة.

عقب عرض الأمر على الجهات القضائية وتقنين الإجراءات، تم إعداد حملة بالاشتراك مع العلاج الحر استهدفت المركز، وألقى القبض على الطبيب، وصيدلانية، وعامل، وممرضة، وعاملة.

برميل بداخله أجنة

كما قام فريق البحث بمعاينة المكان وتم العثور أعلى السطح على برميل به آثار حرق بداخله 3 أجنة في حالة تفحم، كما تم ضبط كمية من أقراص "ترامادول".

وجرى ضبط 3 سيدات مع أزواجهن لولادة قيصرية وحالة أخرى طالبة 18 عاما تحت الإفاقة رفقة والدتها بعد إجراء عملية إجهاض حمل شهرين.