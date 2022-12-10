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زفاف

مشهد خطير في زفاف عروسين.. وداخلية مصر تتحرك

دبي - العربية.نت
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كشفت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر خلاله جلوس بعض الأشخاص على نوافذ سيارتين حال سيرهما بـ"رعونة وتهور".

ونشرت الداخلية المصرية مقطع فيديو للواقعة، التي حدثت في منطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

بالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المخالفين، وفقا لبيان الداخلية.

بمواجهتهما أيدا ما جاء بمقطع الفيديو وقررا ارتكابهما الواقعة ابتهاجا بـ"حفل زفاف أحد أصدقائهما"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، حسب بيان الداخلية المصرية.

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