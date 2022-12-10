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جواز السفر المصري (تعبيرية - رويترز)
جواز السفر المصري (تعبيرية - رويترز)

مصري انتحل صفة لبناني لمدة 10 سنوات.. وسافر 100 دولة

الرياض - العربية.نت
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كشفت واقعة القبض على صاحب شركة مشغولات ذهبية في مصر، بتهمة الاتجار في الماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المهربة، عن مفأجاة جديدة، وهي تواجد شخص آخر أشد غموضا مع المتهم.

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وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم الثاني مصري الجنسية وانتحل صفة شخص لبناني لمدة 10 سنوات، وسافر لنحو 100 دولة، مشيرة إلى أنه عمل في تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة، عن طريق التهريب من مصر إلى الخارج والعكس. وفق ما أفاد موقع "القاهرة 24".

"حوت الذهب"

كما أوضحت أن المتهم عمل في تهريب المجوهرات المرصعة بالماس لمدة عشر سنوات، وروج بين تجار الذهب أنه لبناني الجنسية ولقب نفسه بـ "حوت الذهب".

انتحال صفة لبناني

واعترف المتهم أمام الأجهزة الأمنية أنه يتاجر بالذهب بين مصر ولبنان، وتبين أنه انتحل صفة لبناني للهروب من أعين الأجهزة الأمنية في دخوله وخروجه من مطار القاهرة.

كما كشفت التحريات عن شراء المتهم شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة لممارسة نشاطه ببيع الأحجار الكريمة بالدولار، وتخزينه كمية كبيرة من الأحجار الكريمة والمشغولات المهربة في شركته للتهرب من موظفي الجهات الرقابية.

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