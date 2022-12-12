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أخفت وجهها وارتكبت جريمة "مشينة".. والكاميرا تكشف التفاصيل عن قرب

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيدة التي ظهرت في الفيديو

دبي - العربية.نت
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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "إنستغرام"، متضمناً العثور على طفل حديث الولادة بمدخل أحد العقارات بالمقطم، وضبط مرتكبي الواقعة.

قالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص بعثوره على طفل "حديث الولادة"، لا توجد به إصابات ظاهرية" بمدخل أحد العقارات، وتداول مقطع فيديو على تطبيق "إنستغرام" متضمناً العثور على الطفل.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد "السيدة القائمة بالتخلي عن الطفل".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأن الطفل الذي قامت بالتخلي عنه هو (نجل شقيقتها) وقيامها بالتخلي عن الطفل بالمنطقة محل العثور بناء على طلب شقيقتها (والدة الطفل)، وأمكن ضبط والدة الطفل.

وبمواجهتها بما جاء بأقوال شقيقتها أيدتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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