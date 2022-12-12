اختطاف أم نصب.. داخلية مصر تكشف حقيقة اختفاء "بلوغر" شهيرة

بعد أن أثارت أنباء اختطافها من قبل مجهولين في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل القبض على بلوغر الأزياء الشهيرة، هدير عاطف، وطليقها واثنين آخرين بتهمة النصب والاحتيال.

وأضح بيان الداخلية، اليوم الاثنين، أنه تم القبض على البلوغر هدير عاطف وطليقها بلال محمود وشقيقته هاجر وزوجها تامر عادل بتهمة النصب على 16 شخصاً.

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محاضر نصب

وكشفت التحقيقات الأولية أن 6 أشخاص حرروا بلاغات في أقسام الشرطة اتهموا خلالها البلوغر الشهيرة و3 آخرين، بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في البورصة مع إيهامهم بامتلاكهم عدة شركات تعمل في مجالات مختلفة، وقيام البلوغر المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من 10 أشخاص آخرين حول تعرضهم لواقعة نصب واستيلاء على مبالغ مالية من جانب هدير عاطف، بدعوى تشغيلها في تجارة السيارات والعقارات.

زعم بالاختطاف

وكانت شقيقة البلوغر هدير عاطف قد نشرت صباح اليوم عبر صفحتها الشخصية في موقع نشر الصور "إنستغرام"، مقطع فيديو لوالدتها، وهي تصرخ لاختفاء ابنتها، كما تم نشر "ستوري" عبر "إنستغرام" من قبل طليقها بلال، الذي قال إنه تم اختطاف زوجته وابنته، وهو ليس على علم بمكانهما ما جعل الجميع في حالة خوف مما قد يصيبهما.

وقال بلال طليق البلوغر، هدير عاطف، في منشور آخر عبر "إنستغرام" أيضاً: الحقوا هدير وكايلا بنتي وذنبي في رقبتكوا، دي فلوسي وشقى عمري وحق بنتي، ولا عرفت أساعدهم ولا أساعد نفسي، اشبعوا بالفلوس وأنا مش عايز منها حاجة، حتى نفسي مش عاوزها.