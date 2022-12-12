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تمساح

شاهد.. رعب وذهول في قرية مصرية من تمساح طليق

وقبل عدة أشهر وبنفس المحافظة عثر أهالي كفر أبو فودة التابع لمدينة شربين على تمساح بترعة ري

القاهرة - العربية.نت
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في واقعة ليست الأولى من نوعها، انتابت حالة من الذعر والفزع أهالي قرية تابعة لمحافظة الدقهلية بمصر، بعد العثور على تمساح في إحدى الترع.

وقبل عدة أشهر وبنفس المحافظة عثر أهالي كفر أبو فودة التابع لمدينة شربين على تمساح بترعة ري، أثناء قيام أحد الأهالي بصيد الأسماك منها.

وأكد أحد شهود العيان أنه عند قيام أحد الأهالي بالصيد من داخل ترعة ري في القرية، فوجئوا بوجود تمساحين بالمياه الأول صغير والآخر يبلغ طوله 2 متر.

وأضاف أن الأهالي تمكنوا من الإمساك بالتمساح الصغير، كما قام الأهالي بالبحث عن التمساح الآخر ولم يجدوه.

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