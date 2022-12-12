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مخدرات
إلقاء القبض على مروج المخدرات

يروج للمخدرات على مواقع التواصل.. شاب مصري في قبضة الأمن

الإعلان الترويجي الذي يحوي أصناف المواد المخدرة كان مرفقاً بعنوان وأرقام هواتف صاحبه للتواصل

القاهرة - العربية.نت
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في واقعة غريبة وفريدة من نوعها، تمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط المتهم بنشر إعلان ترويجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع المخدرات، يحمل عنوان "أبو كيان لجميع أنواع المكيفات".

وبدأت القصة منذ ساعات مع ضجيج موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بصورة لإعلان يروج لبيع المخدرات مكتوب فيه "ايس وحشيش وبانجو وتمول" جملة وقطاعي، مع عنوان وأرقام هواتف صاحب الإعلان.

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مسجل خطر

ورصدت الأجهزة الأمنية المنشور وتم الوصول إلى المتهم في هذه الواقعة وهو مسجل خطر وشهرته أبو كيان، بمحل إقامته بدائرة مركز قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، ونجحت القوات في القبض عليه في منطقة حدودية بين محافظتي القاهرة والقليوبية بين مدينتي قويسنا وبنها.

وأفاد مصدر أمني بنجاح مديرية أمن المنوفية في القبض على المتهم ببيع المواد المخدرة، وذلك بعد انتشار ورقة الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتحريات السرية لسرعة ضبط المتهم، وبعد تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز قويسنا من ضبط المتهم.

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مواد مخدرة وسلاح ناري

وعثر بحوزته على ( 6 كيلوغرامات من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – 2 كيلوغرام من مخدر الهيدروين- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالي -هاتف محمول - عدد من المطبوعات الورقية مختلفة الأحجام مُدون عليها "أبو كيان لجميع أنواع المكيفات " أيس - حشيش - مادة - بانجو - تامول).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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