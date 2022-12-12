"لازم أبوس إيد جوزي".. تصريحات جريئة لفنانة مصرية تثير الجدل

في تصريح ناري عن حياتها الشخصية وخاصة الزوجية، أثارت الفنانة حنان شوقي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة المصرية في حوار تلفزيوني على قناة "MBC" مصر، مساء أمس الأحد: "أنا لازم أبوس إيد جوزي وأقوله تؤمرني بإيه قبل أما أنام".

مادة اعلانية

وأضافت "عندما أفعل ذلك أشعر أني أبوس إيدي أنا"، مشيرة إلى أن الحياة الزوجية فيها الود والرحمة والحنان ومشاعر طيبة بين الزوجين.

ولاقى التصريح الجريء ردود أفعال واسعة النطاق بين مؤيد لتصرفها مع زوجها باعتبارها حرية شخصية وبين معارضين اعتبروا الأمر مبالغا فيه.

نفوس مريضة

كما تطرقت شوقي في حديثها إلى دورها في فيلم "الإرهابي" مع النجم عادل إمام، منتقدة التعليقات التي انتشرت حينها عن جمال ساقيها في أحد مشاهد الفيلم قائلة "نفوس مريضة".

وكشفت عن تعرضها لإصابة بعد تصوير ذلك المشهد قائلة: "بعد المشهد ده بالذات، كنت بصور فوتوغرافيا والبلاتوه كان عالي جدا، وفجأة كأن حد شدني من شعري وصرخت صرخة موت، وجالي تمزق في الأربطة، لدرجة إن عادل إمام قال حنان خدت عين الفيلم".

يذكر أن فيلم "الإرهابي" عرض في السينما عام 1994، وهو من تأليف لينين الرملي، وإخراج نادر جلال، وبطولة نخبة من النجوم.