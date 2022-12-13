اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كوب من الشاي - آيستوك

ارتفاع أسعار الشاي تعكر مزاج المصريين.. إليكم الأسباب!

هشام الدجوي عضو شعبة البقالة يؤكد أن حجة الشركات بارتفاع سعر الدولار الجمركي ليست حقيقية

القاهرة- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في الفترة الحالية، تشهد أسعار الشاي بمصر قفزات كبيرة، الأمر الذي فتح باب التساؤلات للمواطنين حول الأسباب، وإلى أي مدى ستستمر هذه الارتفاعات التي وصفها معظم المواطنين بالمبالغ فيها.

ورداً على هذه التساؤلات، قال هشام الدجوي عضو شعبة البقالة، إن هناك ارتفاعات غير مبررة من قبل إحدى الشركات في أسعار الشاي، إذ قامت برفع سعر الكرتونة حتى وصل 2500 جنيه، لافتا إلى أن هذه الشركات قامت بتقليل توريد المنتج في السوق، حتى تتخذها وسيلة لرفع أسعار الشاي، وهو ما لاحظناه خلال الأيام الحالية.

الشاي الأحمر - آيستوك
الشاي الأحمر - آيستوك

أسباب واهية

وأضاف الدجوي أن بعض الشركات أعلنت أن ارتفاع أسعار الشاي يرجع إلى عدة أسباب منها: ارتفاع سعر الدولار الجمركي، وتعطل الإفراج عن الشحنات للسوق.

وحول قلة المخزون في السوق، أشار إلى أن هذه الأسباب تعد مجرد أسباب واهية لتبرير الارتفاع، موضحا أن بعض الشركات بدأت تتجه لرفع السعر، وقد رفعت الأسعار بنحو 200 جنيه على سعر الكرتونة.

تعبيرية
تعبيرية

حملات رقابية

وتابع عضو شعبة البقالة إن الحل الوحيد، يكمن في تحرك الحكومة، ومواصلة عملها في شن حملات رقابية ومساءلة الشركات في السبب وراء رفع أسعار الشاي في السوق، لافتا إلى أن حجة الشركات بارتفاع سعر الدولار الجمركي ليست حقيقية.

ويعتبر الشاي مشروبا مفضلا لدى المصريين، وتحتل مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر استهلاكا للشاي، إذ يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كغم سنويا، وبحسب إحصائيات اللجنة الدولية للشاي فقد استهلك المصريون خلال 2021 قرابة 273 مليار لتر من الشاي، ووفقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي واردات مصر من الشاي خلال 9 أشهر 231 مليون دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تعهد أميركي بدعم انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين وتزويده بحزمة مالية كبيرة تعهد أميركي بدعم انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين وتزويده بحزمة مالية كبيرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط