لهذا السبب الإنساني.. محمد صلاح يترك معسكر الريدز بدبي

في لفتة إنسانية، حرص اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، على زيارة أحد المراكز الخاصة بذوي الهمم في مدينة دبي على هامش معسكر الريدز في الإمارات.

قميص ليفربول لكل طالب

وتفاعل صلاح مع طلاب مركز راشد، مستعرضا لهم المهارات الرياضية التي يمتلكها في كرة القدم، وأدخل السرور على قلوب طلاب المركز بمنحه قميص ليفربول لكل منهم، كما وقع لهم على تلك القمصان.

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وأشاد صلاح بالقفزة النوعية التي حققها مركز راشد في رعاية أصحاب الهمم، بفضل البرامج العلاجية والتأهيلية المتاحة، معربا عن سعادته بالزيارة، حسب ما جاء بوسائل الإعلام الإماراتية.

ويظهر محمد صلاح مع بعثة ليفربول، حيث يعسكر فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في الإمارات، استعدادا لعودة منافسات الدوري الإنجليزي فور نهاية المونديال، الأحد المقبل.

كأس سوبر دبي

وخاض ليفربول مواجهة ودية أولى ضمن منافسات كأس سوبر دبي، خسر خلالها على يد أولمبيك ليون الفرنسي (3-1).

ويستعد صلاح لخوض مباراة ودية ثانية، يواجه فيها ليفربول منافسه ميلان، ضمن كأس سوبر دبي.