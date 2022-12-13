متابعوا "بلوغر" شهيرة يفضحونها.. ومحاميها: طليقها ورطها

حالة من الجدل أثارتها "البلوغر" الشهيرة في مجال الأزياء هدير عاطف خاصة بعد القبض عليها مع متهمين آخرين في قضايا نصب واحتيال على عدد من المواطنين.

قصة هدير وزوجها كشفها عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قاموا بنشر صور الإيداعات المالية التي تحصلت عليها هي وزوجها، بعد إيهام متابعيها أنهم يقومون باستثمار أموالهم في عدة مجالات لجني الأرباح.

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وتدفقت التحويلات المالية على "البلوغر" وزوجها، من قبل متابعيهم، ليكتشفوا أنهم برفقة شقيقة الزوج وزوجها استولوا على الأموال لإقامة حفل زفاف لهدير وشراء فيلا فاخرة بالقاهرة الجديدة، رغم بساطة حال هدير وزوجها بلال.

عملات مشفرة

وكانت المفاجأة الكبرى الصادمة عندما أفصح متابعو هدير عن مقدار العملات الرقمية التي يمتلكها زوجها بلال، والتي تقدر على حد قولهم بـ 354 مليون دولار، الأمر الذي أصاب المتابعين بالذهول من ضخامة المبلغ، الذي نشروا صورة منه عبر صفحاتهم.

كما كشف محمد الصاوي أحد متابعي المدونة المصرية وزوجها حقيقة وجود مبلغ ضخم من العملات الرقمية في حسابه فقال: "توضيح بخصوص الصورة التي نشرها بلال جوز هدير عاطف.. هذا عنوان محفظة عملات رقمية مثل البيتكوين وغيرها، وطبعًا العملات الرقمية محرمة وممنوعة في مصر، والذي يعمل بها أو يروج لها، فإنه يُسجن، ويغرم غرامة كبيرة".

وأضاف الصاوي: "محفظة بلال المنشورة يبلغ إجمالي قيمة العملات الرقمية فيها 354 مليون دولار، ميعرفش يدخل الفلوس دية مصر ولا يسحبها بسهوله ولا أحد يعرف يصل لهذه العملات غيره، لأنها مشفره وأغلب المحتالين عندما يهربوا خارج مصر بفلوس كتير بيحولها عملات رقميه، وعندما يسافروا لخارج مصر في دوله بتدعم العملات الرقميه بيحولها لكاش".

طليقها ورطها

في سياق متصل، كشف محمود السمري محامي"البلوغر" هدير عاطف المتهمة بالنصب على المواطنين بالاشتراك مع آخرين، أن طليقها الهارب المدعو بلال استغل شهرتها وتحصل على مبالغ مالية من المواطنين قبل طلاقها منه.

كما أضاف في تصريحات محلية أن موكلته تنتظر قرار النيابة عقب الاستماع لأقوالها وتأكيدها أمام جهات التحقيق علي عدم تورطها في الأمر، مستطردا: قدمت لجهات التحقيق قسيمة طلاق هدير عاطف من زوجها بلال.

يذكر أن "البلوغر" الشهيرة تم إلقاء القبض عليها وشقيقة زوجها هاجر محمود وزوجها تامر عادل أمس الاثنين بتهمة النصب على 16 شخصاً، والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في البورصة، وذلك بعد انتشار أنباء مغلوطة عن اختطافها.