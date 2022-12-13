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لدحض الإرهاب.. الجيش المصري في مهمة جديدة بباب المندب وخليج عدن

القوات البحرية تتولى قيادة القوة 153 والتي تتمثل مهامها في مكافحة أعمال التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة

القاهرة - العربية.نت
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أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، تولي قواتها البحرية قيادة قوة المهام المشتركة 153، والتي تتمثل مهامها في مكافحة أعمال التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة خاصة الأنشطة الإرهابية في مناطق البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

مواجهة التحديات

وقال المتحدث العسكري، على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن ذلك يأتي في إطار جهود القوات المسلحة وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التهديدات والتحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وجاء بيان الجيش المصري على النحو التالي: "تتولى مصر قيادة القوة انطلاقا من دورها المحوري وتعاونها الوثيق مع القوات البحرية للدول المشاركة لتحمل مسؤولياتنا المشتركة نحو تحسين البيئة الأمنية بكافة المناطق والممرات البحرية وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية والتصدي لكافة أشكال وصور الجريمة المنظمة التي تؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية ومصالح الدول الشريكة".

قوة المهام المشتركة 153

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وأشار البيان: "في هذا الإطار تؤكد القوات المسلحة على أن قوة المهام المشتركة (153) أحد أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومجابهة التهديدات بكافة أنماطها".

وتضم قوة المهام المشتركة 153 السعودية ومصر والإمارات والأردن مع الولايات المتحدة الأميركية.

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