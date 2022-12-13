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2كيفين هارت
الممثل الأميركي كيفين هارت

"تصريحاته عنصرية".. حملات لإلغاء حفل كيفين هارت الأول بالقاهرة

تصريح سابق للممثل الأميركي حول ملوك مصر القدماء أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - العربية.نت
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دشَّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملات عدة، من بينها وسم #إلغاء_حفل_كيفين_هارت مطالبين بعدم إقامة عرض الممثل الكوميدي، المقرر إقامته باستاد القاهرة في 21 فبراير 2023، وذلك بسبب تصريحات سابقة للنجم الأميركي حول ملوك مصر القدماء، اتهم فيها بالعنصرية، وتزوير التاريخ المصري.

كيفين هارت
كيفين هارت

وكان هارت في تصريحات سابقة قال: "يجب أن نعلّم أولادنا تاريخ الأفارقة السود الحقيقي عندما كانوا ملوكا في مصر، وليس فقط حقبة العبودية، التي يتم ترسيخها في التعليم في أميركا"، متسائلا: "تتذكرون الوقت الذي كنا فيه ملوكا؟".

واتهم هارت بالعنصرية وفبركة التاريخ المصري، مما أثار هجوما عليه ازدادت حدّته مع الإعلان عن حفل "ستاند أب كوميدي"، المقرر له فبراير القادم في القاهرة.

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"حركة أفروسنتريك"

وهاجم عدد من نشطاء التواصل هارت مؤكدين اعتناقه أفكار حركة "أفروسينتريك"، وهي حركة ناشطة في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية، وتنتشر بين بعض الجماعات ذات الأصول الإفريقية، كنوع من رد الفعل تجاه التفوق الحضاري الغربي الحديث، إذ يزعم أصحاب تلك الحركة أن أصل الحضارة المصرية إفريقي فقط، وفق باحثين.

وحسب موقع حجز تذاكر الحفل، فإن أسعار تذاكر دخول حفل كيفين هارت بالقاهرة تبدأ من 1200 جنيه مصري، وحتى 5 آلاف جنيه.

ومن جانبها لم تعلق الشركة الخاصة المنظمة لحفل هارت على حملات المقاطعة، مما قد يعني أن الحفل سيقام في موعده حتى كتابة هذه السطور.

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