بالصور.. حفل تنكري بجامعة مصرية يشعل التواصل

انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صور لحفل تنكري أقامه طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، الأمر الذي لاقى ردود أفعال غاضبة من رواد السوشيال ميديا.









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وقام طلاب الجامعة المصرية خلال الحفل بالتباري بإظهار طاقاتهم الفنية في تجسيد شخصيات سينمائية مرعبة، إلى جانب شخصيات شعبية مصرية من سيناء ومن بحري ومن الصعيد كما تناولوا بعض الشخصيات المصرية القديمة، تجسيدا لكافة ربوع مصر تاريخيا وجغرافيا وتأكيدا على فهم الهوية المصرية في تصميم الأزياء والمكياج.

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كما تناول بعض الطلاب بعض النماذج العالمية، تأكيدا على دورهم في فهم ورسم الشخصيات الإبداعية.

ولاقت الأزياء التنكرية التي ارتداها الطلاب بالحفل والشخصيات المرعبة التي جسدوها، انتقادات واسعة النطاق من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها البعض بـ"المقززة"، واعتبرها آخرون خالية من "الجمال".