"تساعدهم ثم تسرقهم".. ربة منزل تستهدف كبار السن في مصر

في واقعة تنتفي معها الإنسانية، تمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط ربة منزل تخصصت في سرقة مبالغ مالية من "فيزا كارد" كبار السن بدعوى مساعدتهم في استخدام ماكينة الصراف الآلي.

كاميرات المراقبة كشفتها

وبدأت القصة ببلاغ تقدمت به سيدة لقسم شرطة منطقة المطرية بمديرية أمن القاهرة، موضحة أنها حال تواجدها بدائرة القسم أمام إحدى ماكينات الصرف الآلي، قامت إحدى السيدات بمحاولة مساعدتها في عملية الصرف، وتحصلت منها على الرقم السري الخاص "بالفيزا كارد" ثم قامت بإعادتها إليها مرة أخرى، وزعمت بأنها غير صالحة ولا يوجد رصيد بالحساب الخاص بها، وعقب ذلك اكتشفت قيام سالفة الذكر باستبدالها وسرقة مبلغ مالي منها.

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وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة وفحص كاميرات المراقبة أمكن رصد المتهمة حال استقلالها مركبة "توك توك" وتم استهدافها وضبطها، وبحوزتها الفيزا الخاصة بالمجني عليها، بالإضافة إلى عدد (8) "فيزا كارد" بأسماء أشخاص آخرين ومبلغ مالي.

اعتراف بالواقعة

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بمزاولتها نشاطاً فردياً تخصص في التحايل على المواطنين وخاصةً كبار السن بدعوى مساعدتهم والاستيلاء على الفيزا كارد خاصتهم واستبدالها بأخرى غير صالحة، واستخدامها فيما بعد وسرقة المبالغ المالية من حساباتهم.

كما أضافت المتهمة أن المبلغ المالي من متحصلات نشاطها الإجرامي وعدد الـ "8" فيزا كارد المضبوطة بحوزتها من متحصلات وقائع أخرى.

ولاستكمال التحقيق تم استدعاء المجني عليها والتي تعرفت على المتهمة مؤكدة أنها من قامت بسرقتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.