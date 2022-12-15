الماس وذهب ودولارات.. مصر تضبط عصابة تضر بـ"الاقتصاد الوطني"

في إطار مساعيها للتصدي للجرائم التي تضر بأمن البلاد، أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط تشكيل عصابي لقيامه بالاتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية "المهربة".

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط التشكيل الذي يمارس نشاطه بالعاصمة المصرية القاهرة ومحافظة الإسكندرية بشمال البلاد، بما يضر "الاقتصاد الوطني"، وفقا لبيان الوزارة.

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ونشرت الداخلية المصرية مقطع فيديو لعملية الضبط، وأكدت أن التشكيل العصابي يبيع المصوغات الذهبية والألماس والأحجار الكريمة بالنقد الأجنبي دون أن يسدد عنها الضرائب والرسوم بالمخالفة للقانون.

وخلال العملية الأمنية، تم ضبط كمية من الماس والأحجار الكريمة والمشغولات الذهبية تقدر بـ23 مليون جنيه، بحوزة التشكيل العصابي.

تزييف نقد أجنبي

وفي الإطار ذاته، تمكنت القوات الأمنية بالتنسيق مع إدارة الأموال العامة، من ضبط عنصر إجرامي يقوم بتزييف العملات المحلية والأجنبية خاصة الدولار الأميركي بكافة فئاته، داخل مسكنه.

وضبط بحوزته 4 ملايين دولار أميركي مزورة ومليون و300 ألف جنيه و4 سبائك ذهبية اللون عليها شعارات فرعونية مقلدة، فضلا عن الأدوات المستخدمة في عملية التزوير وسلاح ناري.