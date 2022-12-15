الأهرامات ليست إفريقية.. زاهي حواس يرد على كيفن هارت

فيما لا تزال الحملات تتوالى للمطالبة بإلغاء حفل الممثل الأميركي كيفن هارت بالقاهرة، على خلفية تصريحاته حول ملوك مصر القدماء، والتي وصفها الكثيرون بالـ"عنصرية"، علق عالم الآثار المصري زاهي حواس على أن بعض الفنانين العالميين من أصول إفريقية ينسبون الحضارة المصرية القديمة لهم، وبالأخص مشاركتهم في بناء أهرامات الجيزة.

وقال حواس في تصريحات تلفزيونية، ردا على التصريحات المتداولة على لسان هارت، والتي ينسب فيها نفسه للحضارة المصرية القديمة، إن "الأفارقة والكوش حكموا مصر في العصر المتأخر، في وقت الأسرة الـ25، أي بعد بناء الأهرامات بـ20 عاما والأفارقة ليس لهم صلة ببناء الأهرامات إطلاقا من الناحية العلمية".

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وأبدى عالم الآثار المصري استعداده لمقابلة هارت وإقناعه بالمنطق أن الأفارقة والكوش ليس لهم صلة إطلاقاً بالأهرامات.

"زاهي حواس كذاب"

وعن موقف تعرض له في ولاية بنسلفانيا الأميركية، قال حواس: "كنت على وشك أن ألقي محاضرة في فيلادلفيا، وقبلها بيوم ظهرت في التلفزيون وقلت إن المصريين ليس لهم صلة بإفريقيا على الرغم من وجودنا بها، الجماعة السود عملوا مظاهرات ضدي وقفلوا الشارع والمحاضرة اتأخرت 3 ساعات، وكان العنوان زاهي حواس كذاب".

يشار إلى أن الفنان العالمي كيفن هارت يواجه حملات مصرية مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء تقديم حفل "استاند آب كوميدي" المقرر إقامته في القاهرة يوم 21 فبراير، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة، وتعاقده مع شركة تجسد المصريين القدماء كأفارقة سود وتحمل اسم Black Sands Entertainment، على حد قولهم.

تصريحات "عنصرية"

يذكر أن الممثل كيفن هارت قال في تصريحات سابقة عن مصر: يجب أن نعلّم أولادنا تاريخ الأفارقة السود الحقيقي عندما كانوا ملوكا في مصر، وليس فقط حقبة العبودية، التي يتم ترسيخها في التعليم في أميركا.

وأضاف: "هل تتذكرون الوقت الذي كنا فيه ملوكا؟" واتهم بعدها كيفن هارت بالعنصرية وتزوير التاريخ المصري.