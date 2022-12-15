بلينكن يلتقي السيسي ويدعو لتسوية دبلوماسية بملف "سد النهضة"

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في لقاء مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، على أهمية التوصل إلى "تسوية دبلوماسية بشأن سد النهضة" في إثيوبيا "وبما يصون مصالح جميع الأطراف".

وطلب السيسي من الولايات المتّحدة المساعدة في الضغط على إثيوبيا للتوصّل إلى اتّفاق بشأن سدّ النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي ترى فيه القاهرة تهديداً "وجودياً".

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وفي خضمّ زيارته لواشنطن لحضور القمة الأميركية-الإفريقية، أثار السيسي ملف سد النهضة الإثيوبي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال السيسي للوزير الأميركي "هذه مسألة حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لنا. ونشكر الولايات المتحدة على دعمها واهتمامها".وأضاف أنّ "التوصّل إلى اتفاق ملزم قانوناً يمكن أن يحقّق شيئًا جيدًا وفقًا للمعايير والأعراف الدولية. ولا نطلب أيّ شيء آخر غير ذلك". وتابع "نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان عقب الاجتماع إنّ بلينكن "شدّد على أهمية التوصّل إلى تسوية دبلوماسية تحمي مصالح جميع الأطراف".

ويمثّل السدّ المقام على النيل والذي تبلغ قيمته 4,2 مليار دولار وسيكون الأكبر في إفريقيا، مصدر توتر شديد بين إثيوبيا ومصر وكذلك السودان.



وتخشى مصر التي تعتمد على النهر في 97 في المئة من مياه الري والشرب، أن يقلّل السدّ من إمداداتها المائية الشحيحة أصلاً.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قد وعد بمواصلة المحادثات بشأن السدّ، لكنّه مضى قدماً في خطة ملء وتشغيل أول التوربينات.

وسعت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، للوساطة والتوصل إلى حلّ وقطعت المساعدات عن إثيوبيا بعدما اتّهمت أديس أبابا بعدم التعامل بحسن نية في هذا الملف.