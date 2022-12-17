السيسي وملك الأردن يبحثان هاتفياً قضايا المنطقة وتعزيز التعاون
أشاد ملك الأردن بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن، وبالتنسيق الدائم مع الرئيس المصري
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، صباح اليوم السبت، مع الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، تناول توسيع التعاون الثنائي وقضايا المنطقة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الاتصال يأتي في إطار التشاور المنتظم بين الزعيمين، حيث تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال الاتصال، عبّر السيسي عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، أشاد ملك الأردن بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن، وبالتنسيق الدائم مع الرئيس المصري، مؤكداً تطلعه للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الصعد.
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