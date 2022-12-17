درجات مجانية لكل طالب.. أستاذ جامعي مصري يثير الجدل

في واقعة مثيرة للجدل، تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لممر شرفي لطلاب بجامعة الزقازيق يحتفلون فيه بأستاذ لهم، معبرين عن تقديرهم لمساعدته لهم وتشجيعه الدائم للطلاب.

وأكد المغردون أن الأستاذ الجامعي وعد طلابه خلال الممر الشرفي بأن يمنح درجات مجانية لكل من يكتب اسمه، وهو ما أثار الجدل أكثر، وتفاوتت تعليقات المتابعين ما بين مؤيد ومعارض.

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وتبين أن الواقعة حدثت في كلية التربية بجامعة الزقازيق شرق مصر، وقام بتنظيم الممر الشرفي طلاب الفرقة الثانية للدكتور علي عبد المنعم أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المساعد، تكريماً لدوره الإيجابي في دعمهم ومساعدتهم خلال فترة الدراسة.

من جانبه، كشف الأستاذ الجامعي حقيقة الأمر في تصريحات لـ"العربية.نت"، حيث قال إن طلابه الذين يصل عددهم إلى 700 نظموا ممراً شرفياً لتكريمه في آخر لقاء جمعه بهم في الفصل الدراسي الأول، وللاحتفاء بأحدث إصداراته الأدبية، وتقديراً لجهوده معهم.

وكشف أنه حرص على طمأنة طلابه بعدما لاحظ توترهم من امتحان نصف السنة، مضيفاً أنه يدرس مهارات التواصل باللغة العربية، ورغب في أن يكون تدريسه للطلاب ممتزجاً بالواقع، فطلب منهم التخلص من أي توتر وعصبية، والتعبير عن أنفسهم في ورقة الإجابة بما يعبر عن شخصيتهم وثقافتهم دون خشية من الرسوب.

وأضاف أنه حاول "كسر ثقافة العزلة بين الطلاب والأساتذة، ودعم ثقافة الاحتواء" كإخوة له قبل أن يكونوا طلاباً، ولذلك قال إن من سيكتب أي شيء يعبر به عن نفسه سيُمنح درجات، نافياً أن يكون قد وعد بمنح درجات مجانية لكل من يكتب اسمه ومؤكداً أن هذا ليس من الأساليب التربوية.

كما أكد الأستاذ الجامعي أنه كان يهدف للتأكد من أن الطلاب استفادوا من المقرر الدراسي، ولمعرفة ميولهم ووجهات نظرهم حول ما يقدم لهم من مواد دراسية وتفاعلهم معها واستيعابهم لها، مشيراً إلى أن هذا هو دور المعلم لتنشئة وتخريج جيل قادر على تحصيل العلم وتطبيقه في المستقبل.