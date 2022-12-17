شاهد كيف تنجو بحياتك.. مصري يشرح طريقة نصب جديدة وماكرة

كشف عامل مصري طريقة نصب خطيرة، قد تتسبب في تكليفك حياتك وحياة أسرتك في حال لم تنتبه لها وشرح كيف يمكنك كشفها بسهولة قبل الوقوع في المحظور.

وفي فيديو مطول كشف العامل كيف يتم غش أسلاك الكهرباء، وتقليد العلامات التجارية بمنتج رديء قد يتسبب في اندلاع الحرائق في المنازل التي قد تكلف بعض الأسر حياتها.

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وقال إن طريقة النصب تلك يجمع من خلالها بعض الأشخاص الملايين من الجنيهات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع سحب أسلاك كهربائية كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والغش التجاري.

وتبين من الفحص قيام المتهم بتصنيع أسلاك الكهرباء مجهولة المصدر مستخدماً خامات رديئة بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على (86 لفة سلك نحاس "منتج نهائي" – أكثر من 1 طن نحاس "مواد خام" – عدد من أدوات وماكينات التصنيع) جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.